Son dakika... Şanlıurfa'da öğretmen servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!
Son dakika haberi... Şanlıurfa’da öğretmenleri taşıyan servis araç devrildi, çok sayıda öğretmen yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının sis sebebiyle devrilmesi sonucu çok sayıda öğretmen yaralandı.
Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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