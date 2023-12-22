Son dakika... Şanlıurfa'da öğretmen servisi devrildi: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika haberi... Şanlıurfa’da öğretmenleri taşıyan servis araç devrildi, çok sayıda öğretmen yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 22.12.2023 - 16:00
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis aracının sis sebebiyle devrilmesi sonucu çok sayıda öğretmen yaralandı.

Bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.


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