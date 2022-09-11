Doğuş Üniversitesi'nde fahiş zamları protesto eden 2 öğrenciye uzaklaştırma
Doğuş Üniversitesi, Rektör Prof. Dr. Turgut Özkan'ın talebi üzerine öğrenim ücretlerine yapılan fahiş zamları protesto eden 2 öğrenciye okuldan uzaklaştırma cezası verdi. Cumhuriyet'e konuşan Kıvılcım Çolak, "Biz öğrencinin müşteri, üniversitenin de ticarethane olmadığını söylemek için eylem yaptık" dedi.
Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim ücretlerine yapılan yüzde 300’e varan zamlara karşı öğrenciler ve veliler Dudullu’da bulunan kampus önünde günlerce eylem yaptı. Eylemler sonrasında yapılan zamlar yüzde 79.6’ya çekildi. 14 öğrenciye soruşturma açıldı. İki asistan işten çıkarılırken iki öğrenciye de uzaklaştırma cezası verildi.
Uzaklaştırma cezası alan öğrencilerden hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisi Kıvılcım Çolak, “Biz barışçıl bir şekilde anayasanın bize verdiği hakkı kullanıyoruz. Ancak eylemlerden sonra bize soruşturmalar gelmeye başladı. Yükseköğretim kurumlarında işgal ve benzeri fiillerle yükseköğretim kurumunun hizmetlerini engelleyici eylemlerde bulunmak gerekçesiyle ceza aldım. Cezamı öğrendikten birkaç saat sonra yeni bir soruşturma daha açıldı” dedi.
Çolak, konuyla ilgili gazetemizde yayımlanan haber gerekçe gösterilerek hakkında ikinci bir soruşturmanın daha açıldığını belirtti. Çolak, “Biz öğrencinin müşteri, üniversitenin de ticarethane olmadığını söylemek için eylem yaptık. Verilen cezalara itiraz edeceğiz. Biz burada yapılan hukuksuzluğa karşı çıktık” diye konuştu.
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