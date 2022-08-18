Doğuş Üniversitesi rektörü sözünü tutmadı: Perşembe karar açıklanacak demişti

18 Ağustos 2022 Perşembe, 17:54

Doğuş Üniversitesi öğrencileri, okudukları süre boyunca yüzde 5'i geçmeyecek eğitim ücretlerinin, bu yıl yüzde 300'lere çıkan zam kararına yönelik mücadelerinin ikinci haftasına girdi. 2 haftadır aileleriyle birlikte, üniversiteyle uzlaşmaya çalışan öğrencilerin mücadelesinde, geçen günlerde olumlu bir gelişme kaydedildi.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER KARARI BEKLİYOR

Veliler, fahiş zam ücretlerine karşı rektörlükle görüşmüş ve rektörlük tarafından YÖK ile görüşüleceği, perşembe günü 16.00'da bir açıklama yapılacağı belirtilmişti.

Birçok öğrencinin okulu dondurma kararı aldığını aktaran bir veli, "Yıllık 100 bin liraya yakın ödeme yapacak hukuk öğrencileri var, bu paraları ödememiz imkansız. Bizi resmen kandırdılar. Ben çocuğumu okutmak için canımı çıkarttım" diyerek gözyaşı dökmüştü.

Öte yandan eyleme katılan öğrencilere soruşturma açılmaya başladı. Disiplin tarafından tebligat gönderilen öğrenciler arasında, eyleme katılmayan ya da şehir dışında olan öğrenciler de olduğu iddia edildi.

PERŞEMBE KARAR AÇIKLANACAK DEMİŞTİ

Doğuş Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Turgut Özkan, 16 Ağustos Salı günü artan fahiş fiyatlarla ilgili yapılacak düzenleme için YÖK ile görüşüldüğünü ve 18 Ağustos Perşembe günü kararı açıklayacağını söylemişti. Artan fahiş fiyatlara yönelik iki haftadır mücadele gösteren öğrenciler ve aileleri heyecanla perşembe günü yapılacak açıklamayı bekliyordu.

Doğuş Üniversitesi Dudullu Kampüsü'nde yaklaşık 150 öğrenci ve velinin beklemesine rağmen, rektör Özkan görüşmeye gelmedi. Öğrenci ve veliler kampüs alanında açıklama yaptı.