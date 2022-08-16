Doğuş Üniversitesi YÖK ile görüşecek: 'Yediğiniz kaba tükürüyorsunuz' deyip işten atıldılar
Doğuş Üniversitesi öğrencileri, eğitim ücretlerine yapılan fahiş zamları protesto etmek amacıyla bugün bir kez daha bir araya geldi. Veliler, destek amacıyla katıldıkları eylem sonunda, üniversite yönetimi ile görüştü. Görüşme sonunda üniversite yönetimi, YÖK ile görüşüp perşembe günü bir karar vereceklerini açıkladı.
Doğuş Üniversitesi, kayıt aşamasında eğitim ücretlerinin yüzde 5'i geçmeyeceğini söylemesine rağmen, bu yıl eğitim ücretlerine yüzde 300'e varan zam uyguladı. Üniversitenin kararı sonrası öğrenci ve veliler, yönetimin sözünde durmadığını söyleyerek protestolar gerçekleştirdiler.
"YEDİĞİNİZ KABA TÜKÜRÜYORSUNUZ"
Bugün velilerin, gönüllü avukatların da katıldığı eylemde, iki asistan öğrencinin "marka adını kirletiyorsunuz", "yediğiniz kaba tükürüyorsunuz" denilerek işten atıldıkları belirtildi. İşten atılan Doğuş Üniversitesi öğrencisi Hatice Nur Egelioğlu, "Sesimizi duyurmak için eylem yaptığımızı söylediğimde, 'okul zaten geri adım atılacaktı' denildi. O zaman da 'neden en başında olması gereken fiyatları söylemediler' diye sordu ancak sessiz kalmayı tercih ettiler. Ben tüm eylem etkinliklerinde sesimizi duyurmaya çalıştım. Okulun eğitim kalitesine bir şey söylemeden hakkımı aradım ancak görevden atıldım. Amacım yalnızca arkadaşlarımı, zor durumda kalan velileri temsil etmekti. Eylemlere çalışan kimliğim ile değil öğrenci kimliğimle katıldım. Ben bugün küçük bir çocuk gibi azarlandım" ifadelerini kullandı.
Üniversite öğrencileri arasında oğlu bulunan Tacettin çolak, hem avukat hem veli kimliğiyle öğrencilere destek oldu. Çolak, yaptığı açıklamada, "Hukuk öğreniminin de yapıldığı bir yerde böyle keyfi tasarruflar yapılması hiçbir şekilde kabul edilemez. Kaldı ki iş güçlerini üniversiteye vererek, özellikle kayıt sürecinde üniversitenin reklamını yaparak, ciddi şekilde gelir getirisi olan bu öğrencilerin sadece eylem alanında bulundukları için işten çıkarılmaları da kabul edilemez. İtiraz ediyoruz" dedi.
ÜNİVERSİTE PERŞEMBE GÜNÜ KARAR AÇIKLAYACAK
Protesto sonrası aileler, üniversite yönetimi ile uzlaşmak için görüşme talep etti. Görüşmeyi kabul eden yönetim, aileler ile yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Biten görüşmenin ardından veliler, üniversite yönetiminin YÖK ile görüşme yapacağını ve perşembe günü saat 16.00'da sonucu bildireceklerini açıkladı.
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