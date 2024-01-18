DUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı mı? DUS 2. dönem ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. dönem ek tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanıyor. Peki, DUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı mı? DUS 2. dönem ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
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Geçtiğimiz haftalarda ek tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, şimdi de ÖSYM üzerinden sonuçlarını merak ediyor. Peki, DUS 2. dönem ek tercih sonuçları açıklandı mı? DUS 2. dönem ek tercih sonuçları nasıl öğrenilir?
DUS 2.DÖNEM EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2. dönem ek tercih sonuçları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.
DUS 2.DÖNEM EK TERCİH SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
04-10 Ocak 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan 2023 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-DUS 2. Dönem) ek yerleştirme işlemleri tamamlandı. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 18 Ocak 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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