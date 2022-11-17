DUS tercihleri başladı mı? 2022 DUS tercihleri nasıl yapılır?

17 Kasım 2022 Perşembe, 15:01

Diş Hekimliği Fakültelerinden mezun ya da eğitimlerine devam eden kişilerin uzmanlık eğitimi almak istediklerinde girmeleri zorunlu olan Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitim Sınavı 16 Ekim 2022 tarihinde gerçekleşmişti. Adaylar 2022 DUS sonuçlarını 4 Kasımda öğrenmiş ve tercih tarihlerini beklemeye başlamıştı.

2022 DUS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) tercih işlemleri başladı.

2022 DUS TERCİH TARİHLERİ

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2022-DUS) tercih işlemleri, 16– 22 Kasım 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Tercih işlemleri, 22 Kasım 2022 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir.

2022 DUS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 16 Kasım 2022 günü saat 10.00’dan itibaren https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecektir.

Yerleştirme işleminde, 2022-DUS Başvuru Kılavuzu’nda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır.



