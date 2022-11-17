Uzman öğretmenlik giriş sınavı ne zaman? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB)düzenlenecek olan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı'na sayılı günler kaldı. Peki, Uzman öğretmenlik giriş sınavı ne zaman? Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı giriş belgeleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre, öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.
Uzman öğretmenliğe, yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan ve uzman öğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvuru yaptı.
Başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenlik eğitim programını tamamlayan öğretmenler başvurdu.
Lisansüstü eğitimini tamamlayan öğretmenler, uzman öğretmen unvanı için öngörülen, doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmen unvanı için öngörülen yazılı sınavdan muaf tutuldu.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE ZAMAN?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, 19 Kasım cumartesi günü düzenlenecek.
Sınav, 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda saat 10.00'da merkezi sistemle tek oturum şeklinde yapılacak. Sınav giriş belgesi ile kimlik kontrollerinin ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için adaylar saat 9.30'da sınava katılacakları binada hazır bulunacak.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Sınavda beşer seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 150 dakika olacak.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, 12 Aralık 2022'de ilan edilecek.
ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?
Adayın sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgilerin yer aldığı fotoğraflı sınav giriş belgesi 14 Kasım 2022 tarihinde http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlandı.
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