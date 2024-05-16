DUS ve STS sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Merkezi Yerleştirme Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen 2024 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-DUS 1. Dönem) ve 2024 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'nın (2024-STS Diş Hekimliği 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 11:21
DUS ve STS sonuçları açıklandı
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 20 Nisan'da yapılan 2024-DUS ve 2024-STS Diş Hekimliği'nin değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav sonuçlarına vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.

CEVAP KAĞITLARI VE ADAY CEVAPLARI 10 GÜN SÜREYLE ERİŞİME AÇILDI

Ayrıca her iki sınavın da cevap kağıtları ve aday cevaplarının 10 gün süreyle erişime açıldığı bildirildi.

Adaylar, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak, ilgili sınavı ve "Cevap Kağıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunmasıyla elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebilecek.


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