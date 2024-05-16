ÖSYM açıkladı: İki sınav da aynı gün yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2024 TR-YÖS/1) ve Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri) 18 Mayıs Cumartesi yapılacak.

AA
Yayınlanma: 16.05.2024 - 10:18
ÖSYM açıkladı: İki sınav da aynı gün yapılacak
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2024 TR YÖS/1 yurt içinde 17 ilde, yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülke olmak üzere 60 sınav merkezinde uygulanacak.

Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olarak yapılacak sınava 23 bin 999 aday katılacak. Sayısal Yetenek Testi'nden 40, Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere 80 sorunun sorulacağı sınavda, yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlisi dahil 3 bin 793 kişi görev yapacak.

Sınav sonucu 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Türkiye'de yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen yabancı adayların 2024 TR-YÖS'e gireceğini ve sonuçlarını bu kurumlara başvurularında kullanabileceklerini söyledi.

Türkiye'nin sınav merkezi konumunda olan ÖSYM'nin birçok alanda başarılı sınav uygulamaları gerçekleştirdiğini belirten Ersoy, bununla birlikte Türkiye'nin vizyonuna katkı sağlayacak uluslararası ölçekte yeni uygulamalarının da olacağını kaydetti.

E-YÖKDİL 3 İNGİLİZCE-FEN BİLİMLERİ SINAVI 4 İLDE YAPILACAK

Öte yandan e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı da cumartesi günü Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da düzenlenecek.

Emniyet görevlileri dahil 208 kişinin görev alacağı sınava 4 bin 989 aday katılacak. 46 salonda saat 13.45'te başlayacak sınavda adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Adaylar saat 13.30'ten sonra sınav binalarına alınmayacak.


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