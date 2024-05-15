ÖSYM açıkladı: e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı ne zaman? e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı başvuru tarihi ne zaman?
ÖSYM 2024 takviminde sıra e-YDS 8 Arapça-Rusça sınavına geldi. Sınava girecek adaylar için tüm tarihler netleşti. Peki, e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı ne zaman? e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı başvuru tarihi ne zaman?
ÖSYM 2024 takvimi tüm hızıyla devam ediyor. ÖSYM 2024 takviminde sıra e-YDS 8 Arapça-Rusça sınavına geldi. Peki, e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı ne zaman? e-YDS 2024/8 Arapça Rusça sınavı başvuru tarihi ne zaman?
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAVI NE ZAMAN?
e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınavı 1 Haziran 2024 tarihinde yapılacak.
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sınav için başvurular 14 Mayıs 2024 ile 23 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.
E-YDS 2024/8 ARAPÇA RUSÇA SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça sınav sonuçları, sınavın olduğu aynı gün yani 1 Haziran 2024 tarihinde ÖSYM'nin web sitesinden ilan edilecek.
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