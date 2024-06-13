e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, yarın son ders zilinin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Peki, e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 12:50
e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?
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Öğrenciler, eğitim-öğretimin yorgunluğunu 14 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileler, e-Okul sistemine ziyaretlerini sıklaştırdı. Peki, e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-OKUL'DA BAŞKA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.


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