e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, yarın son ders zilinin ardından karnelerini alarak yaz tatiline girecek. Peki, e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?
Öğrenciler, eğitim-öğretimin yorgunluğunu 14 Haziran'daki son ders zilinin ardından atacak. Karne heyecanı yaşayan öğrenciler ve aileler, e-Okul sistemine ziyaretlerini sıklaştırdı. Peki, e-Okul ile e-karne nasıl görüntülenir?
E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin karneleri elektronik ortamda erişime açılacak. Bakanlıktan alınan bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-OKUL'DA BAŞKA HANGİ BİLGİLER YER ALIYOR
Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Saçlarının teline dahi zarar gelirse...'
- AKP'den flaş 'ittifak' açıklaması
- 150 liraya olunabiliyor!
- Adres yine aynı... Kolonlar çatlıyor!
- Bahçeli'den çok konuşulacak ittifak çıkışı
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Topluca CHP'ye geçtiler, rozetlerini Çelik taktı
- Öğrencilere 'uygunsuz' kıyafet engeli: İçeri alınmadılar
- Yoksa 'beşli çete'yi unuttuk mu
- Bal kadar tatlı 4 burç: Bu burçlar şeker gibi tatlı