Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:55

Güncelleme: 28.05.2024 - 11:55

2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. 2. dönem sonu yaklaşırken MEB e-Okul kapanış tarihi de merak ediliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

e-Okul ekranı, karne gününe kadar açık kalıyor. Fakat not girişlerinin karne gününden birkaç gün önce kapanması bekleniyor.

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.