e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
e-Okul VBS giriş ekranı ile sisteme girilen öğrencinin devamsızlık durumu, dönem sonu notu ve yazılı notu gibi bilgilere erişim sağlanabiliyor. Haziran ayıyla beraber karne günü de yaklaşırken MEB e-Okul kapanış tarihi de merak ediliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. 2. dönem sonu yaklaşırken MEB e-Okul kapanış tarihi de merak ediliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?
e-Okul ekranı, karne gününe kadar açık kalıyor. Fakat not girişlerinin karne gününden birkaç gün önce kapanması bekleniyor.
VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?
E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.
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