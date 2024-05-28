e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

e-Okul VBS giriş ekranı ile sisteme girilen öğrencinin devamsızlık durumu, dönem sonu notu ve yazılı notu gibi bilgilere erişim sağlanabiliyor. Haziran ayıyla beraber karne günü de yaklaşırken MEB e-Okul kapanış tarihi de merak ediliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 11:55
e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?
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2023-2024 eğitim ve öğretim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek ve binlerce öğrenci karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. 2. dönem sonu yaklaşırken MEB e-Okul kapanış tarihi de merak ediliyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanacak? E-Okul not ve devamsızlık girişi ne zaman kapanacak?

e-OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

e-Okul ekranı, karne gününe kadar açık kalıyor. Fakat not girişlerinin karne gününden birkaç gün önce kapanması bekleniyor.

VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ SİSTEMİNE NASIL GİRİLİR?

E-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak "eokul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız gerekmektedir. Siteye girdikten sonra "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığına tıklayarak e-Devlet'inize giriş yapmanız gerekmektedir.


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