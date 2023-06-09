Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:36

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:36

Okulların kapanmasına kısa bir süre kala e-okul sistemine dair aramalar hızlanmaya başladı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran Cuma günü sonlanacak olmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler e-Okul'dan notlarına nasıl bakacaklarını araştırıyor. Yazılı ve sözlü sınavlardan alacakları notları merak eden öğrenciler, e-okul üzerinden kontrolleri gerçekleştiriyor. Peki, e-Okul ne zaman kapanıyor? e-Okul kapandı mı? e-Okul not girişleri ne zaman kapanıyor? İşte ayrıntılar...

e-OKUL NEDİR?

e-Okul, Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (MEBBİS) projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılmış olan bir okul yönetim bilgi sistemi web yazılımıdır. Bir öğrencinin okula kaydından başlayıp, mezuniyetine kadar olan tüm süreci içeren bir sistemdir. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından geliştirilmektedir.

e-Okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (LGS, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Millî Eğitim Bakanlığı sunucularına girilmektedir.

E OKUL NE ZAMAN KAPANIYOR?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi VBS öğrenci ve veliler için 7/24 hizmet veriyor. Bu noktada sistemde herhangi bir kapanma olmayacak. Öğrenci, öğretmen, veliler ve idare için e okul VBS karne gününe kadar açık olacak.

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

e-Okul VBS giriş için, https://e-okul.meb.gov.tr/ adresi üzerinden Veli Bilgilendirme Sistemi Girişi butonuna tıkladıktan sonra öğrenci TC kimlik numarası ve okul numarası ile birlikte sorgulama yapılabiliyor.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz. E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntülenebiliyor.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL YAPILIR?

İlk birinci yazılı puanın, daha sonra ikinci ve varsa üçüncü yazılı puanın toplanması sonucunda kaç tane sınav varsa o rakama bölünmesiyle ortaya çıkar. Böylece Tüm dersler için notlar toplanır ve kaç ders varsa ona bölünür.