Yayınlanma: 08.06.2023 - 16:44

Güncelleme: 08.06.2023 - 16:44

Transformers: Canavarların Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Steven Caple Jr. otururken filmin senaryosunu Jon Hoeber ve Erich Hoeber kaleme aldı. Transformers: Canavarların Yükselişi filminin türü aksiyon ve bilimkurgudur. Peki, Transformers: Canavarların Yükselişi filmi ne zaman vizyona girecek? Transformers: Canavarların Yükselişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

TRANSFORMERS: CANAVARLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Transformers: Canavarların Yükselişi filmi 9 Haziran Cuma günü sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacak.

TRANSFORMERS: CANAVARLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NE?

1990'lara geri dönüp dünyayı dolaşmaya ne dersiniz? “Transformers: Canavarların Yükselişi”nde Otobotlar yeni bir maceraya atılıyor. Dünya’da Otobotlar ile Decepticon’lar arasında devam eden savaşta yepyeni bir Transformer türü olan Maximaller karşımıza çıkıyor.

1994 yılında, eski ABD ordu eri Noah Diaz, ailesini geçindirmeye çalışmaktadır. Elinden gelenin en iyisini yapsa da aradığı gibi bir iş fırsatı karşısına çıkmayan Noah; kendini Otobotlar Optimus Prime, Bumblebee, Arcee ve Mirage’ın yanında bulur. Bu sırada Ellis Adası'ndaki bir arkeoloji müzesinde 25 yaşındaki Elena Wallace, antik bir heykelin içindeki gizli uzaylı işaretini yanlışlıkla tetikler.

TRANSFORMERS: CANAVARLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Anthony Ramos - Noah Diaz

Peter Cullen - Optimus Prime

Pete Davidson - Mirage

Liza Koshy - Arcee

Ron Perlman - Optimus Primal

Michelle Yeoh - Airazor

Tobe Nwigwe - Reek

Dominique Fishback - Elena

Peter Dinklage - Scourge

Cristo Fernandez - Wheeljack

David Sobolov - Rhinox

MJ Rodriguez - Nightbird

Lauren Velez - Breanna Diaz

John DiMaggio - Stratosphere

Tongayi Chirisa - Cheetor

Frank Marrs - Walker

Colman Domingo - Unicron

Domenic Di Rosa - Bus Driver

Dean Scott Vazquez - Kris Dias