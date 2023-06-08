Transformers: Canavarların Yükselişi filmi ne zaman vizyona girecek? Transformers: Canavarların Yükselişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Transformers serisinin son filmi olan, Transformers: Canavarların Yükselişi filmi vizyona girmeye gün sayıyor. Sinemaseverler, Transformers: Canavarların Yükselişi filminin ne zaman vizyona gireceğini, Transformers: Canavarların Yükselişi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Transformers: Canavarların Yükselişi filmi ne zaman vizyona girecek? Transformers: Canavarların Yükselişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler?
Transformers: Canavarların Yükselişi filminin yönetmen koltuğunda Steven Caple Jr. otururken filmin senaryosunu Jon Hoeber ve Erich Hoeber kaleme aldı. Transformers: Canavarların Yükselişi filminin türü aksiyon ve bilimkurgudur. Peki, Transformers: Canavarların Yükselişi filmi ne zaman vizyona girecek? Transformers: Canavarların Yükselişi filmi konusu ne, oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
TRANSFORMERS: CANAVARLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Transformers: Canavarların Yükselişi filmi 9 Haziran Cuma günü sinema salonlarında izleyicisiyle buluşacak.
TRANSFORMERS: CANAVARLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİ KONUSU NE?
1990'lara geri dönüp dünyayı dolaşmaya ne dersiniz? “Transformers: Canavarların Yükselişi”nde Otobotlar yeni bir maceraya atılıyor. Dünya’da Otobotlar ile Decepticon’lar arasında devam eden savaşta yepyeni bir Transformer türü olan Maximaller karşımıza çıkıyor.
1994 yılında, eski ABD ordu eri Noah Diaz, ailesini geçindirmeye çalışmaktadır. Elinden gelenin en iyisini yapsa da aradığı gibi bir iş fırsatı karşısına çıkmayan Noah; kendini Otobotlar Optimus Prime, Bumblebee, Arcee ve Mirage’ın yanında bulur. Bu sırada Ellis Adası'ndaki bir arkeoloji müzesinde 25 yaşındaki Elena Wallace, antik bir heykelin içindeki gizli uzaylı işaretini yanlışlıkla tetikler.
TRANSFORMERS: CANAVARLARIN YÜKSELİŞİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Anthony Ramos - Noah Diaz
Peter Cullen - Optimus Prime
Pete Davidson - Mirage
Liza Koshy - Arcee
Ron Perlman - Optimus Primal
Michelle Yeoh - Airazor
Tobe Nwigwe - Reek
Dominique Fishback - Elena
Peter Dinklage - Scourge
Cristo Fernandez - Wheeljack
David Sobolov - Rhinox
MJ Rodriguez - Nightbird
Lauren Velez - Breanna Diaz
John DiMaggio - Stratosphere
Tongayi Chirisa - Cheetor
Frank Marrs - Walker
Colman Domingo - Unicron
Domenic Di Rosa - Bus Driver
Dean Scott Vazquez - Kris Dias
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