Son depremler! Erzincan ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 9 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?

Sarsıntı hisseden yurttaşlar, 9 Haziran 2023 son depremlerin nerede ve kaç büyüklüğünde olduğunu merak ediyor. Deprem mi oldu? Nerede, ne zaman deprem oldu? 9 Haziran 2023 Türkiye'deki depremler…

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2023 - 09:38
Son depremler! Erzincan ve Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? 9 Haziran 2023 nerede, ne zaman deprem oldu?
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AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 9 Haziran'da meydana gelen depremler...

Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Osmaniye, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kilis'te de hissedilen depremin etkileri sürerken sarsıntı hissedenler AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. İşte, 9 Haziran'da meydana gelen depremler...

KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 06.22'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 9.79 kilometre derinliğinde meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

ERZİNCAN'DA DEPREM Mİ OLDU?

Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde saat 04.49'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin 16.52 km derinlikte olduğunu duyurdu.

9 HAZİRAN TÜRKİYE'DE OLAN SON DEPREMLER

09:22:52 -.-  1.8  -.-   SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                    

08:16:03 -.-  3.0  -.-   DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

07:56:40 -.-  1.5  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        

07:24:18 -.-  1.4  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

07:17:39 -.-  1.2  -.-   TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

07:00:42 -.-  1.7  -.-   KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

06:44:20 -.-  1.4  -.-   SANCAK-(BINGOL)                                   

06:36:27 -.-  2.1  -.-   FINDIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

06:22:47 -.-  3.4  -.-   CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                     

06:17:06 -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         

06:04:43 -.-  2.5  -.-   BOGAZKOY-BUCAK (BURDUR)                           

05:57:37 -.-  2.2  -.-   KARADENIZ                                         

05:35:58 -.-  1.9  -.-   AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                  

05:33:38 -.-  1.3  -.-   HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)                      

05:21:26 -.-  1.1  -.-   KAMISCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

05:15:16 -.-  2.6  -.-   TORAMAN-ULUKISLA (NIGDE)                          

04:57:31 -.-  1.7  -.-   SINCAN-DORTYOL (HATAY)                            

04:55:50 -.-  2.4  -.-   PALAMUTLU-PERVARI (SIIRT)                         

04:49:00 -.-  4.0  -.-   GULLUCE-KELKIT (GUMUSHANE)                        

04:16:39 -.-  1.5  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

04:13:40 -.-  1.6  -.-   HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                  

04:11:39 -.-  1.3  -.-   CALIS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                    

04:06:33 -.-  1.3  -.-   KUCUKSOBECIMEN-SARIZ (KAYSERI)                    

03:45:59 -.-  1.2  -.-   SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)                  

03:42:56 -.-  1.6  -.-   TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS)                     

03:40:44 -.-  2.3  -.-   CAYBASI-DARENDE (MALATYA)                         

03:25:47 -.-  1.8  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)     

03:20:36 -.-  1.3  -.-   KALEDIBI-ISKENDERUN (HATAY)                       

03:14:23 -.-  1.2  -.-   AGCASAR-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                     

03:09:53 -.-  1.9  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        

02:54:32 -.-  2.8  -.-   HISARCIK-YAYLADAGI (HATAY)                        

02:47:50 -.-  1.2  -.-   KARAOMER-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)                   

02:34:10 -.-  2.4  -.-   YALINKAYA-YESILYURT (MALATYA)                     

02:04:31 -.-  1.5  -.-   CILE-MENDERES (IZMIR)                             

01:44:41 -.-  1.5  -.-   MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN)                        

01:39:22 -.-  2.2  -.-   KARAOGUZ-DARENDE (MALATYA)                        

01:36:47 -.-  1.8  -.-   KARAPINAR-AKCADAG (MALATYA)                       

01:34:26 -.-  1.3  -.-   YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 

01:19:10 -.-  3.1  -.-   ONIKI ADALAR (AKDENIZ)                            

01:10:41 -.-  2.1  -.-   TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA)                        

01:02:33 -.-  1.7  -.-   AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA)                        

00:51:35 -.-  3.2  -.-   AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)                            

00:50:48 -.-  1.0  -.-   DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG)                          


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