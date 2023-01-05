e-YDS 2023 ne zaman? e-YDS 2023 başvuruları ne zaman olacak? e-YDS 2023 sınav ücreti ne kadar?

05 Ocak 2023 Perşembe, 11:04

e-YDS 2023 için geri sayım başladı. e-YDS 2023'e girecek adaylar sınav tarihini ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. 2023'ün ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde gerçekleşecek.

E-YDS 2023 NE ZAMAN?

e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı 28 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek.

E-YDS 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı başvuruları 12 Ocak 2023- 19 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak.

E-YDS 2023 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?



e-YDS 2023 kılavuzu henüz açıklanmadı. e-YDS 2022 başvuru ücreti 360 Türk Lirası'ydı.





