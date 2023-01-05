e-YDS 2023 ne zaman? e-YDS 2023 başvuruları ne zaman olacak? e-YDS 2023 sınav ücreti ne kadar?
2023'ün yılının ilk e-YDS sınavı adaylar tarafından merak ediliyor. e-YDS 2023 ne zaman? e-YDS 2023 başvuruları ne zaman olacak? e-YDS 2023 sınav ücreti ne kadar?
e-YDS 2023 için geri sayım başladı. e-YDS 2023'e girecek adaylar sınav tarihini ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde gerçekleşiyor. 2023'ün ilk Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde gerçekleşecek.
E-YDS 2023 NE ZAMAN?
e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı 28 Ocak 2023 tarihinde gerçekleşecek.
E-YDS 2023 BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?
e-YDS 2023/1 İngilizce sınavı başvuruları 12 Ocak 2023- 19 Ocak 2023 tarihleri arasında alınacak.
E-YDS 2023 SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
e-YDS 2023 kılavuzu henüz açıklanmadı. e-YDS 2022 başvuru ücreti 360 Türk Lirası'ydı.
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