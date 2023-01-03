Ehliyet sınavında 'kopya' düzeneğiyle yakalandı
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.
Sarıkamış E-Sınav Merkezi'nde, 3 Aralık Salı sabah saatlerinde ehliyet sınavına giren K.S.’nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.’nin kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti.
İŞLEM BAŞLATILDI
Gözaltına alınan K.S. hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
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