Ehliyet sınavında 'kopya' düzeneğiyle yakalandı

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ehliyet sınavında elbisesine gizlediği düzenekle kopya çekmeye çalışan 1 kişi gözaltına alındı.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 15:23
Ehliyet sınavında 'kopya' düzeneğiyle yakalandı
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Sarıkamış E-Sınav Merkezi'nde, 3 Aralık Salı sabah saatlerinde ehliyet sınavına giren K.S.’nin durumundan şüphelenen gözetmenler durumu polise bildirdi. Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, K.S.’nin kıyafetlerinin altında kopya çekmek için özel hazırlanmış düzeneğin bulunduğunu tespit etti.

İŞLEM BAŞLATILDI

Gözaltına alınan K.S. hakkında 6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Kanunu'na Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. 


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