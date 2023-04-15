e-YDS 2023 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/4 sonuçları nereden öğrenilir?
e-YDS 2023/4 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. Peki, e-YDS 2023 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/4 sonuçları nereden öğrenilir?
e-YDS 2023/4 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleşti. 180 dakika süren sınavda adaylar 80 soru cevapladı.
E-YDS 2023/4 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
e-YDS 2023/4 (Farsça/Yunanca/Bulgarca) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
E-YDS 2023/4 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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