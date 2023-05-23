e-YDS 2023/7 İngilizce başvuruları ne zaman? e-YDS 2023/7 başvuruları nereden yapılır?
e-YDS 2023/7 İngilizce sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyor. Beklenen haber ÖSYM'den geldi. e-YDS 2023/7 İngilizce başvuruları ne zaman? e-YDS 2023/7 başvuruları nereden yapılır?
e-YDS 2023/7 için geri sayım başladı. e-YDS 2023'e girecek adaylar sınav tarihini ve başvuru tarihlerini merak ediyor. Elektronik Yabancı Dil Sınavı, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki e-sınav merkezlerinde gerçekleşiyor.
E-YDS 2023/7 İNGİLİZCE BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Sınava başvuru süreci, 23 Mayıs–1 Haziran 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 23 Mayıs 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.
Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.
E-YDS 2023/7 İNGİLİZCE BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
e-YDS 2023/7 İngilizce sınavının başvuru ücreti 490,00 TL'dir.
E-YDS 2023/7 İNGİLİZCE NE ZAMAN?
e-YDS 2023/7 İngilizce alanında; 10 Haziran 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
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