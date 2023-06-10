e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?
e-YDS 2023/7 sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. Peki, e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?
e-YDS 2023/7 sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleşti. 180 dakika süren sınavda adaylar 80 soru cevapladı.
E-YDS 2023/7 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS 2023/7 sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.
E-YDS 2023/7 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- 85 milyonun e-Devlet verileri çalındı!
- Final öncesi dünya yıldızlarını bir araya getirecek!
- Cumhuriyet'ten zorunlu açıklama
- PSG, Mauro Icardi'nin bonservis ücretini belirledi
- Müjdat Gezen Tiyatrosu kapanıyor...
- Merkez'in yeni başkanı Erkan hakkında skandal iddia!
- Suat Kılıç AKP'den istifa etti
- Reuters Mehmet Şimşek'in ilk hamlesini duyurdu
- Emniyet müdürü gece kulübü mü satın aldı?
- Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu