e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?

e-YDS 2023/7 sınavına giren adaylar sonuçları merakla bekliyor. Peki, e-YDS sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2023 - 10:38
e-YDS 2023/7 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS sonuçlarına nereden bakılır?
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e-YDS 2023/7 sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleşti. 180 dakika süren sınavda adaylar 80 soru cevapladı.

E-YDS 2023/7 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 

e-YDS 2023/7 sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

E-YDS 2023/7 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.




e-YDS ösym Sonuç

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