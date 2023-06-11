e-YDS 2023/8 sonuçları ne zaman açıklanacak? e-YDS 2023/8 sonuçları nereden öğrenilir?

Yayınlanma: 11.06.2023 - 13:19

Güncelleme: 11.06.2023 - 13:19

11 Haziran 2023 tarihinde uygulanan e-YDS 2023/8 (Arapça/Rusça) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmadı. e-YDS 2023/8 sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleşti. 180 dakika süren sınavda adaylar 80 soru cevapladı.



E-YDS 2023/8 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



e-YDS sonuçları sınav ile aynı gün açıklanaıyor. Ancak dün gerçekleşen e-YDS 2023/8 sınavı bugün gerçekleşti. e-YDS 2023'e giren adaylar sınav sonuçlarını merak ediyor. Sınav; Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir’de ÖSYM Elektronik Sınav Merkezlerinde gerçekleşti. 180 dakika süren sınavda adaylar 80 soru cevapladı. e-YDS 2023/7 sonrası ÖSYM'den

"10 Haziran 2023 tarihinde uygulanan Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/7 İngilizce) sonuçları daha sonra duyurulacaktır." açıklaması yapıldı.

E-YDS 2023/8 SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.



