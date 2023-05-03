YDS sonuçları açıklandı!

ÖSYM'nin 9 Nisan'da gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek, ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:30
YDS sonuçları açıklandı!
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları açıklandı.

SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK!

Adayların sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceği, sonuç belgesi gönderilmeyeceği aktarıldı.


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