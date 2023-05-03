YDS sonuçları açıklandı!
ÖSYM'nin 9 Nisan'da gerçekleştirdiği Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları açıklandı. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinden öğrenebilecek, ayrıca bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 9 Nisan tarihinde gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) sonuçları açıklandı.
SONUÇ BELGESİ GÖNDERİLMEYECEK!
Adayların sınav sonuçlarını T.C. kimlik numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceği, sonuç belgesi gönderilmeyeceği aktarıldı.
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