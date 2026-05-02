Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2026 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2026/4 İngilizce) 2 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihi merakla beklemeye başladı. Peki, e-YDS 2026/4 sonuçları açıklandı mı? e-YDS 2026/4 sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

E-YDS 2026/4 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nın (e-YDS 2026/4 İngilizce) sonuçları açıklandı. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.

E-YDS 2026/4 SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, e-YDS 2026/4 İngilizce sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.