e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/6 başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS

e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca sınavına girmek isteyen adaylar başvuru tarihlerini merak ediyor. Beklenen haber ÖSYM'den geldi. e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/6 başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 17:41
e-YDS başvuruları başladı mı? e-YDS 2023/6 başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS
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e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacıyla Deneme e-Sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

E-YDS 2023/6 ALMANCA/FRANSIZCA SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca sınavına başvuru süreci, 18 Nisan–10 Mayıs 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını, 18 Nisan 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecek.

E-YDS 2023/6 ALMANCA/FRANSIZCA SINAVI NE ZAMAN?

e-YDS 2023/6 Almanca/Fransızca alanlarında; 21 Mayıs 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDS 2023 ÜCRETİ NE KADAR?

e-YDS 2023 ücreti 360,00 TL'dir.


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