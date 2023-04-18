TOKİ para iadesi nasıl alınır? TOKİ başvuru ücreti ne zaman geri verilecek?

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:54

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:54

TOKİ İstanbul kura çekimi son etabı tamamlandı. TOKİ sonuçları Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde inşaa edilecek 28.340 hak sahibi için belli oldu. Arnavutköy Başakşehir Esenler ilçeleri için gerçekleştirilen kuranın tamamlanmasıyla TOKİ İlk Evim kampanyasında İstanbul etabı da sona erdi.

TOKİ KURA ÖDEMELERİ NE ZAMAN İADE EDİLECEK?



TOKİ çekilişlerinde ismi çıkmayan yurttaşlar yatırdıkları 500 TL'yi nasıl geri alacaklarını araştırıyor. 2022 yılında e-Devlet’ten yapılan İlk Evim İlk İş Yerim projesi için 500 TL yatırılması gerekiyordu. Ücret iadesi sürecinde TOKİ sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yaparak paraların nasıl alınabileceğini duyurdu. TOKİ; kura çekiminden 5 gün sonra iade edileceğini, iadenin de banka şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınacağını duyurdu.



TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ NASIL GERİ ALINIR?

TOKİ'den hak sahibi olamayan yurttaşların ödedikleri başvuru ücreti olan 500 TL, ödeme yaptıkları IBAN üzerinden geri iade ediliyor. TOKİ başvuru ücreti iadelerini başvuru yapılan bankanın yetkili şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecekler.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

TOKİ İstanbul kura sonuçlarına e-Devlet'in kura sonucu sorgulama ekranı olan https://www.turkiye.gov.tr/toki-kura-sonucu-sorgulama üzerinden bakılabiliyor.