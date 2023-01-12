2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak?
e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. Peki, 2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2023 e-YDS için geri sayım başladı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağını merak ediyor. e-YDS'nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
e-YDS başvuruları 12 Ocak - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.
e-YDS başvurusu nasıl yapılır?
Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmî internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.
E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?
e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı 28 Ocak 2023'te yapılacak.
E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
e-YDS sonuçları 28 Ocak 2023'te açıklanacak.
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