2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak?

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 01:04

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 01:06

2023 e-YDS için geri sayım başladı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağını merak ediyor. e-YDS'nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

e-YDS başvuruları 12 Ocak - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmî internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK?

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı 28 Ocak 2023'te yapılacak.

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS sonuçları 28 Ocak 2023'te açıklanacak.