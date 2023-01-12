2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak?

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. Peki, 2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS başvurusu nasıl yapılır? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak? 2023 e-YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 01:04
2023 e-YDS başvuruları başladı mı? 2023 e-YDS ne zaman yapılacak?
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2023 e-YDS için geri sayım başladı. Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na girecek olan adaylar, başvuruların ne zaman ve nereden yapılacağını merak ediyor. e-YDS'nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

E-YDS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

e-YDS başvuruları 12 Ocak - 19 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

e-YDS başvurusu nasıl yapılır?

Adaylar başvurularını ÖSYM'nin resmî internet sitesi https://odeme.osym.gov.tr/ üzerinden yapabilecek.

 E-YDS NE ZAMAN YAPILACAK? 

e-YDS 2023/1 İngilizce alanı sınavı 28 Ocak 2023'te yapılacak. 

E-YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

e-YDS sonuçları 28 Ocak 2023'te açıklanacak.


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