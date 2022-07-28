e-YDS başvuruları nereden yapılır? e-YDS ücreti ne kadar? e-YDS 2022/11 tarihi ne zaman?
e-YDS 2022/8 İngilizce alanı sınavı içi başvurular başladı. e-YDS başvuruları nereden yapılır? e-YDS başvuruları ne zamana kadar sürecek? e-YDS başvuru ücreti ne kadar?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın bu yıl düzenlenecek olan 11'inci sınavının başvuruları başladı. Elektronik ortamda yapılan e-YDS'nin sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olduğu için sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil ediliyor.
E-YDS 2022/11 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Adaylar, başvuru işlemlerine 27 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapmaya başladı.
E-YDS 2022/11 BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Sınava başvuru süreci, 27 Temmuz – 01 Eylül 2022 tarihleri arasında olacak.
E-YDS 2022/11 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
e-YDS 2022/11 başvuru ücreti 360,00 TL.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmaz. Bu durumdaki adaylar, sınav ücretinden muaf olmak için ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanında şehit yakını/gazi/gazi yakını seçeneğini işaretlerler.
Sınava başvuru tarihlerinde, ÖSYM e-Sınav Merkezlerinin aday kapasitesi kadar adayın sınav ücreti alınır. Kapasitedolduğunda başvuru süresi tamamlanmamış olsa bile sınav ücreti ödeme işlemi sonlandırılır. Kapasite dolmadığıtakdirde, ilgili e-YDS’nin başvuru tarihlerinin son günü saat 23.59’da sınav ücreti ödeme işlemi sona erer.
E-YDS 2022/11 BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden yapabilir. Sınava katılmak isteyen adayların başvuru için sınav ücretini ödemeden önce internet ortamında yapılacak örnek e-YDS’ye katılmaları gerekmektedir. Adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemini kullanarak, T.C. Kimlik Numarasını belirterek kredi kartı/banka kartı ile yatırırlar. Bankadan sınav ücreti ödemesi kabul edilmez. Sadece kredi kartı/banka kartı ile sınav ücreti ödeyen adayların e-YDS için başvuruları kabul edilir
E-YDS 2022/11 NE ZAMAN?
e-YDS 2022/11 İngilizce alanında, 10 Eylül 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak.
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