e-YDS ne zaman, saat kaçta, ne zaman bitecek?

e-YDS 2022/12 İngilizce alanı sınavı için geri sayım başladı. Sınava girecek olan adaylar sınav öncesi son hazrılıkları yapıyor. Peki, e-YDS ne zaman, saat kaçta, ne zaman bitecek? e-YDS'de kaç soru var?

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2022 Cuma, 18:02
e-YDS ne zaman, saat kaçta, ne zaman bitecek?
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yarın yapılacak Elektronik Yabancı Dil Sınavı'na (e-YDS) yaklaşık 5 bin adayın gireceğini açıkladı.

Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki toplam 47 e-Sınav merkezinde düzenlenecek e-YDS'ye 5 bin 77 aday katılacak.

E-YDS NE ZAMAN?

e-YDS  12 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleeşcek. e-YDS saat 13.45'te başlayacak. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

E-YDS NE ZAMAN BİTECEK?

Sınavda, adaylara 80 soru için 180 dakika verilecek. Sınav 16:45'te son bulacak.


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