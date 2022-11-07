TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
5 milyon 135 bin yurttaşın başvuru yaptığı TOKİ'nin sonuçları bekleniyor. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
Binlerce yurttaşın sonuçlarını beklediği sosyal konut projesi TOKİ'nin kura çekimlerinin günü belli oldu. İşte ayrıntılar...
TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Bakan Kurum, 6 Kasım 2022 tarihinde yaptığı açıklamada, TOKİ kura çekimleriyle ilgi "13 Eylül 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projemizi açıkladık. 40 gün sonra 5 bin 615 konutun temellerini attık. 2 ay bile olmadan ilk kuraları çekiyoruz! Yarın başlayıp, 12 ilde 22 bin 57 konutun kurasını 10 günde tamamlayacağız. 250 bin konutun kurası da Mart ayına kadar bitecek!" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından da yapılan açıklamada, kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başlayacağı ve ilk kuraların Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirileceği söylendi. Bakanlığın yaptığı açıklamada ayrıca kuraların noter huzurunda çekileceği ve canlı yayında yayımlanacağı bilgisi aktarıldı.
TOKİ'NİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAYIMLANAN GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ VE DOĞU ANADOLU BÖLGESİ İÇİN KURA ÇEKİM YERLERİ VE SAATLERİ:
7 Kasım: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut
8 Kasım: Kars 1.070, Siirt 903 konut
9 Kasım: Iğdır 550, Batman 1.850 konut
10 Kasım: Ağrı 1.480 konut
10-11 Kasım: Mardin 2.550 konut
11 Kasım - 12 Kasım: Van 2 bin 800 konut
13-14-15-16 Kasım: Şanlıurfa 7.100 konut
15 Kasım: Hakkâri 804 konut
16 Kasım: Bitlis 1.250 konut
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