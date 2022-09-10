e-YDS saat kaçta başlıyor? e-YDS ne kadar sürüyor? e-YDS ne zaman bitecek?

10 Eylül 2022 Cumartesi, 09:32

e-YDS'nin bu yıl düzenlenecek 11'inci sınavı bugün gerçekleşecek. ÖSYM'den 8 Eylül 2022 günü yapılan açıklamaya göre 10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

E-YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. e-YDS 2022/11 İngilizce sınavı 13.45'te başlayacak.

E-YDS NE KADAR SÜRÜYOR?

e-YDS 2022/11 İngilizce sınavı 80 sorudan oluşan oluşuyor. e-YDS 3 saat sürecek.

E-YDS NE ZAMAN BİTECEK?

13.45'te başlayıp 3 saat sürecek olan e-YDS 16:45'te son bulacak.







