e-YDS saat kaçta başlıyor? e-YDS ne kadar sürüyor? e-YDS ne zaman bitecek?
Elektronik Yabancı Dil Sınavı'nın bu yıl düzenlenecek olan 11'inci sınavının başvuruları 1 Eylül 2022 tarihinde son buldu. e-YDS 2022/11 İngilizce alanında, 10 Eylül 2022 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-sınav uygulama binalarında yapılacak. Peki e-YDS 2022/11 İngilizce sınavı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
e-YDS'nin bu yıl düzenlenecek 11'inci sınavı bugün gerçekleşecek. ÖSYM'den 8 Eylül 2022 günü yapılan açıklamaya göre 10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/11 İngilizce adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
E-YDS SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2022/11 İngilizce için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. e-YDS 2022/11 İngilizce sınavı 13.45'te başlayacak.
E-YDS NE KADAR SÜRÜYOR?
e-YDS 2022/11 İngilizce sınavı 80 sorudan oluşan oluşuyor. e-YDS 3 saat sürecek.
E-YDS NE ZAMAN BİTECEK?
13.45'te başlayıp 3 saat sürecek olan e-YDS 16:45'te son bulacak.
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