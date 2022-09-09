YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-YÖKDİL/2 sınavı cevap kâğıtlarına nereden bakılır?
ÖSYM, 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. YÖKDİL sınav sonuçları nereden öğrenilir? 2022-YÖKDİL/2 sınavı cevap kâğıtlarına nereden bakılır?
2022-YÖKDİL/2 sınavında adaylar İngilizce, Almanca, Fransızca ve Arapça dillerinden biri için 28 Ağustos günü sınava girdi. Adaylar sınav sonuçlarını merakla beklerken, ÖSYM^'den sınav sonuçlarına dair açıklama geldi.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Ösym'den yapılan açıklamaya göre 28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.
YÖKDİL SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
YÖKDİL/2 SINAVI CEVAP KÂĞITLARI AÇIKLANDI MI?
28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ile soruların doğru cevapları ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı..
YÖKDİL/2 SINAVI CEVAP KÂĞITLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, işaretlemelerini, işaretlemelerinin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen cevaplarını ve doğru cevapları görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.
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