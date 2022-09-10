Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı birinci oturumu ne zaman? Hukuk, maliye, iktisat, kompozisyon sınavı ne zaman?

10 Eylül 2022 Cumartesi, 09:13

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde uygulanacak.

SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI BİRİNCİ OTURUMU NE ZAMAN?

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı birinci oturumu 10 Eylül 2022 Cumartesi günü.

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI SAYIŞTAY DENETÇİ YARDIMCISI ADAYLIĞI YAZILI SINAVI İKİNCİ OTURUMU NE ZAMAN?

Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Yazılı Sınavı ikinci oturumu 11 Eylül 2022 Pazr günü.

2022 SAYIŞTAY YAZILI SINAVININ 1. OTURUMUNDA HANGİ SINAVLAR VAR, SAAT KAÇTA?

10 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Yazılı Sınavının 1. Oturumunda adaylar, Hukuk sınavı için saat 10.00’dan sonra, Maliye sınavı için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

2022 SAYIŞTAY YAZILI SINAVININ 2. OTURUMUNDA HANGİ SINAVLAR VAR, SAAT KAÇTA?

11 Eylül 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-Sayıştay Yazılı Sınavının 2. Oturumunda adaylar, İktisat sınavı için saat 10.00’dan sonra, Kompozisyon ve Seçimlik Grup için ise saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.







