e-YDS saat kaçta? e-YDS kaç dakika sürüyor? e-YDS ne zaman?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 19:57

Güncelleme: 06.09.2024 - 19:57

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuruları 20-28 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınmıştı. ÖSYM takvimine göre söz konusu sınav Eylül ayında düzenlenecek. Peki, e-YDS ne zaman? e-YDS saat kaçta? e-YDS kaç dakika sürüyor?

E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/10 İngilizce) tarihi belli oldu.

Açıklanan takvime göre e-YDS 2024/10 İngilizce, 7 Eylül 2024 tarihinde düzenlenecek.

E-YDS/10 İNGİLİZCE SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

e-YDS 2024/10 (İngilizce): sınava giriş belgeleri erişime açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamadan şu ifadelere yer verildi:

''7 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na (e-YDS 2024/10 İngilizce) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni 5 Eylül 2024 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.

7 Eylül 2024 tarihinde uygulanacak olan e-YDS 2024/10 (İngilizce) sınavı için adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.''

e-YDS SAAT KAÇTA, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

İngilizce olarak uygulanacak sınav saat 13.45'te başlayacak, saat 16.45'te sona erecek. Sınavda adaylara, 80 soru için 180 dakika süre verilecek, ek süre verilmesi uygun görülen adaylar 30 dakika ek sürelerini kullanabilecek.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.