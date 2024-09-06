Apple, Powerbeats Pro 2'yi ne zaman tanıtacak?

Yayınlanma: 06.09.2024 - 00:01

Güncelleme: 06.09.2024 - 00:01

Apple ve Beats arasındaki ortaklık sonucu iPhone ve diğer Apple cihazlarla uyumlu ürünler ortaya çıkıyor. Beats'in yeni duyurduğu Powerbeats Pro 2 ise sosyal medyada paylaşıldı. MLB, Major League Baseball oyuncusu Shohei Ohtani, yeni nesil Powerbeats Pro 2'yi takarken gösterildi.

APPLE'IN YENİ NESİL POWERBEATS PRO 2 MODELİ SENEYE GELİYOR

Yapılan paylaşımdan da görüldüğü üzere yeni model, mevcut versiyondan çok da farklı görünmeyecek. Ancak bunu yine de bilmiyoruz çünkü Apple tarafından ürün hakkında ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

Kulaklık ile bilinen tek şey 2025 yılında tanıtılacak olması. Önceki model Powerbeats Pro, 2019 yılında piyasaya sürülmüştü. Kulaklık, AirPods 2 gibi H1 işlemciye sahipti ve tek tam şarj ile 24 saat kadar kullanım sunuyordu.