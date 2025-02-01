EKPSS sonuçları 2025: EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

Yayınlanma: 01.02.2025 - 09:30

Güncelleme: 01.02.2025 - 09:30

16 Ocak'ta ÖSYM tarafından başlatılan tercih işlemleri 27 Ocak'ta son bulmuş ve EKPSS'ye giren adaylar merakla tercih sonuçlarını beklemeye başladı. Peki, EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları nasıl öğrenilir?

EKPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM 2025 EKPSS sonuçları hakkında henüz kesin olarak bir tarih vermedi. Ancak, geride kalan senelerde açıklama yapılan tarihlere bakıldığında birkaç hafta içinde açıklandığı görüldü. EKPSS 2025'in de Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

EKPSS TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

EKPSS tercihi yapan adaylar, tercih sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sorgulayabilecekler.