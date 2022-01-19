EBA’nın neden çöktüğü anlaşıldı

19 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Başkanlığı’nın 2022 yatırım programında “Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kapasitesinin geliştirilmesi”ne ilişkin veriler dikkat çekti. Programa göre, uzaktan eğitim sürecinde yaşama geçirilen ancak ilk dönemde yoğunluk nedeniyle sık sık çöken EBA’nın kapasitesinin artırılması amacıyla 2020’de başlatılan projenin toplam maliyeti 2 milyar 170 milyon 780 bin liraya yükseldi. Tamamı dış kredi ile karşılanacak projenin 2021 programındaki maliyeti 1 milyar 280 milyon lira olarak belirtilmişti. Proje için 2021’de harcanan para ise dikkat çekti. Buna göre 2021’de kapasite artırımı için yalnızca 40 milyon lira harcandı. 2021 programında 500 milyon liralık harcama öngörülmüştü. Proje için bu yıl ise 500 milyon lira ayrıldı. 2023’te bitirilmesi planlanan projenin bitişi ise 2024’e uzatıldı.

‘ÇÖKEN SİSTEM REZALETİ’

Verileri Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Her şeyden önce ‘yerli ve milli’ kelimelerini dilinden düşürmeyen bir iktidarın, uzaktan eğitim için oluşturulan bir online eğitim platformu için dış kredi kullanıyor olması büyük bir çelişki” dedi. Açık ortaokullar, açık liseler ve özel okullar dışındaki resmi okullarda eğitim gören 2 milyon 316 bin 139 öğrencinin EBA’ya ulaşamadığını kaydeden Özbay, “40 milyon lirayı aşkın bir yatırım yapıldıysa ve buna rağmen ortada hâlâ öğretmenlerin canlı ders vermesine imkân tanıyan, biraz yüklenildiğinde çökmeyen bir sistem yoksa bu büyük bir rezalettir. Bu paralar harcanmadıysa da ayrı bir sorundur çünkü o zaman EBA için alınan kredilerin nereye, nasıl ve ne hakla kullanıldığı soruları cevaplanmalıdır” ifadelerini kullandı.