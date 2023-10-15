Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-EUS sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?
15 Ekim 2023 tarihinde uygulanan 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. Peki, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 22023-EUS sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı bugün tamamlandı. Sınava giren adaylar cevap anahtarını ve sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak etti. Peki, Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) sonuçları ne zaman açıklanacak? 22023-EUS sınavı cevap anahtarı yayınlandı mı?
2023 EUS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından 15 Ekim 2023 tarihinde tamamlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair henüz bir açıklama gelmedi.
2023 EUS CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2023-EUS) ile Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı'na (2023-STS Eczacılık) sınavlarının cevap anahtarı henüz açıklanmadı.
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