Ünlü oyuncu Defne Yalnız: Eğitim için tüm mal varlığımı TEV'e bağışladım demekten onur duyuyorum

Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:44

Güncelleme: 18.12.2024 - 15:44

Tiyatro sanatçısı ve oyuncu Defne Yalnız tüm mal varlığını Türkiye Eğitim Vakfı'na bağışladı.

Yalnız yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Malatya’da doğdum, ancak babamın işi nedeniyle ailemiz sıkça taşındı. Çocukluğum Ankara’da geçti. İlk, orta ve lise eğitimimi burada tamamladım. Daha sonra Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldum. Mezuniyetimin ardından Devlet Tiyatrosu ailesine katıldım, ancak bir süre sonra yollarımız ayrıldı. Ardından sahne şovlarına başladım ve “Kaynanalar” dizisiyle televizyon dünyasında tanındım. Bugüne kadar sahnede ve ekranlarda elli yılı aşkın bir serüvenim oldu.

Babamdan kalma, doğduğum günden itibaren başlayan bir arşivim var. İlkokul birinci sınıftan konservatuvar son sınıfa kadar tüm karnelerim, pasolarım, nikah davetiyelerim, eski dergiler... Hepsi birer anı. Yaş ilerledikçe insan, hayatındaki bazı şeylerin sürdürülebilir olmasını istiyor. Çok büyük bir servetim yok ama kitaplarım, resimlerim ve babamdan kalan değerli koleksiyonlarım var. Bu birikimlerin sahaflarda yok pahasına satılmasını istemediğim için onları TEV’e bağışladım. Böylelikle bu değerlerim hem korunuyor hem de eğitime katkı sağlıyor. Bu kıymetli birikimlerin heba olmasını istemedim. Türk Eğitim Vakfı bu noktada devreye girdi. Ablam da servetini TEV’e bağışlamıştı. Onun bu kararı beni etkiledi ve ben de TEV’i arayıp, “Size bağış yapmak istiyorum” dedim. Sağ olsunlar, çok ilgilendiler ve her şeyi kolaylaştırdılar.

''VAKFIN BENİ KORUYACAĞINI ÖĞRENDİM''

Bağışımla ilgili hiç bilmediğim hizmetler olduğunu öğrendim. Mesela elden ayaktan düşersem bana sahip çıkılacağını, bakımımın üstlenilmesi gibi insanın başına gelebilecek her türlü şeyde yanımda olacağını, Vakfın beni koruyacağını öğrendim. Tabii böyle çok daha rahatladım çünkü eş dostla olacak şeyler değil bunlar. Ayakları yere basmaya, kendi işini gücünü görmeye alışık olan güçlü insanlar profesyonel bir anlaşma yoluna gidiyor, burada karşılıklı verilen sözler ve haklarınız profesyonel bir sözleşme kapsamında korunuyor.

Eğitim her şeyin temelidir. Hayatın her alanında eğitim şart. Köydeki bir çiftçinin de şehirdeki bir yöneticinin de eğitime ihtiyacı var. Eğitimsiz bir toplum gelişemez. TEV’in bursiyerlerine destek olmak, bu nedenle bana çok anlamlı geliyor. Burs alan öğrencilerin başarılarını ve hayatlarına nasıl dokunduğumuzu görmek, insanın yaptığı işin doğruluğunu anlamasını sağlıyor.

Gençlere tek tavsiyem: Hayal kurun ama gerçekçi olun. Hayallerinizin peşinden gidin, ama mümkün olanlar için çaba gösterin. Emek verin, gözlem yapın ve çok okuyun. Çünkü hayatın her alanında başarılı olmanın sırrı gözlem ve bilgide saklı.

Tek bir tavsiyem var: Hiç düşünmeden telefonu elinize alın ve “Ben bağışçı olmak istiyorum” deyin. TEV her adımda yanınızda oluyor. Kararsızsanız da şunu düşünün; yaptığınız bağış eğitime dönüşecek ve hayatları değiştirecek. Bu, paradan daha değerli bir miras bırakmak demek. Bir şeylerin sizden sonra devam edeceğini bilmek keyif verici bir şey. Ben bir aracı vakıfla bu devamlılığı seçtim. Mal varlığımı TEV’e bağışlama kararını almak, benim için gurur verici bir adım oldu.

TEV sadece bir vakıf değil, aynı zamanda bir dost gibi. Bayramlarda arayıp hatır sormaları, küçük ama samimi jestleri bana kendimi değerli hissettiriyor. TEV’in sıcak yaklaşımı ve eğitime olan inancı beni onlara daha da bağlıyor. Bu nedenle yaptığım bağıştan gurur duyuyorum ve herkese öneriyorum.''

HER BİRİ TEV BAĞIŞÇISI

Türk Eğitim Vakfı 1967’den bu yana imkansızlıklar nedeniyle okuyamayan ülkemizin dört bir yanındaki başarılı gençlerimizin eğitimlerine destek oluyor. Türk Eğitim Vakfı’na yapılan her bağış binlerce başarılı genç için, çağdaş ve uygar Türkiye için yaşamsal önem taşıyor.

57 YILDA TEV

284.000 yurt içi bursu

2.285 yurt dışı bursu

3 kız öğrenci yurdu

35 eğitim kurumu

2001’den beri TEV İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL)