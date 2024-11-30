Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, nereli?
Tevfik Yamantürk, sosyal medyada birçok Beşiktaşlı futbolsever tarafından merak edilen ve sorgulanan isimler arasında yer almaya başladı. Peki, Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, nereli?
Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı olan Tevfik Yamantürk'ün hayatı ve kariyeri araştırılıyor. Peki, Tevfik Yamantürk kimdir? Beşiktaş divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk kaç yaşında, nereli?
TEVFİK YAMANTÜRK KİMDİR?
Tevfik Yamantürk, 1956 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Tevfik Yamantürk ilköğrenimini Ankara TED Koleji’nde, ortaöğrenimini Adana Koleji’nde, lise öğrenimini ise İstanbul Moran Lisesi’nde tamamladıktan sonra A.B.D. San Diego National University İşletme bölümünden mezun oldu ve aynı okulda işletme alanında Yüksek Lisansını tamamladı.
1982‘den bu yana Güriş grubu bünyesindeki şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Murahhas Üye görevlerini sürdürmektedir.
2017 yılında Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı olan Tevfik Yamantürk başarılı bir iş insanıdır.
TEVFİK YAMANTÜRK EVLİ Mİ?
Evli olup iki çocuk sahibidir. İngilizce bilmektedir.
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