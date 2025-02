Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Balıkesir'den MEB'e yüklendi: 'Çocuk işçi bulma bürosuna dönüştü '

Yayınlanma: 26.02.2025 - 14:44

Güncelleme: 26.02.2025 - 15:13

Eğitim İş'in başlattığı Cumhuriyet ve Emek Yürüyüşü sürüyor. Heyet bugün 12:30'da Balıkesir'de Bandırma İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) İskelesi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Eğitim-İş'e CHP Bandırma İlçe Başkanlığı, Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, DİSK Emekli-Sen ve Tüm Yerel-Sen'in Bandırma şubeleri de destek verdi. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay burada bir açıklama yaptı.

'CUMHURİYET KAZANIMLARI TASFİYE EDİLİYOR '

Yürüyüşe Birinci Meclis'ten başladıklarını anımsatan Özbay, "Birinci Meclis, cumhuriyeti inşa ediyordu, bugünkü Meclis cumhuriyetin kazanımlarını tasfiye ediyor. O yüzden bu yürüyüşe Birinci Meclis'ten başladık. Bandırma, Cumhuriyetin, Atatürk'ün kenti. Kurtuluşa giden yoldaki geminin adı da Bandırma. Biz hep aynı gemideyiz. Halka ait olan cumhuriyete sahip çıkmak için adım adım ülkeyi dolaşıyoruz" diye konuştu.

'TARİKATA TESLİM EDİYORLAR'

Cumhuriyet kurulduğunda en önemli devrimlerin temelinde eğitimin olduğunu vurgulayan Özbay, "Bu temeli inşa edenlerden biri de bugün ölüm yıldönümü olan Hasan Ali Yücel'di. Onlar köydeki çocukları okula getiriyordu, şimdi bunlar da tarikata, cemaate teslim ediyorlar. Çocuklarımız daha güzel bir geleceği hak etmelerine rağmen umutlarımız birer birer tüketilmekte..." ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARDAN ALDIKLARINIZI ANLATACAĞIZ'

Bu ülkedeki her bir çocuğun cumhuriyetin çocuğu olduğunu belirten Özbay, Milli Eğitim Bakanlığı'nı (MEB) eleştirdi. 612 bin 814 çocuğun okul dışında olduğunu, MESEM'lerde ise 10'un üzerinde çocuğun yaşamını yitirdiğini söyleyen Özbay, "MEB çocuk işçi bulma bürosuna dönüşmüş durumda. Yürümekle yollar aşınmaz belki ama biz, sizin bu ülkenin çocuklarından aldığınız her bir şeyi anlatacağız. Biz bu cumhuriyeti sokakta bulmadık, sahip çıkmak da boynumuzun borcudur. Cumhuriyet her bir çocuğun gelecek umududur" dedi.