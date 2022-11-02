Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay: 'Bir kez daha ders vereceğiz'

02 Kasım 2022 Çarşamba, 02:00

14 eğitim sendikası, kariyer basamakları sınavına karşı ve ÖMY’nin yeniden ele alınması ve isteklerinin karşılanmaması nedeniyle bugün iş bırakacak. Öğretmenlik Meslek Yasası (ÖMY) ve kariyer basamakları sınavına karşı Eğitim-İş’in çağrısında ortak toplantı düzenlendi.

Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Hürriyetçi Eğitim-Sen, Teç-Sen, Anadolu Eğitim-Sen, Özgür Eğitim-Sen, Eğitim Hak-Sen, Eksen Eğitim-Sen, İdeal Eğitim-Sen, Eğitim Söz-Sen, Eşit Haklar-Sen ve Eğitimde Birlik-Sen genel başkanları ortak bir açıklama yaptı. Açıklamada, 19 Kasım’da yapılacak kariyer basamakları sınavının iptali, ÖMY’nin Meclis’te yeniden ele alınması gibi istekler dile getirildi. İsteklerin karşılanmaması durumunda 2 Kasım’da iş bırakma eylemi yapılacağı belirtildi. Engelsiz Eğitim-Sen ve TÖB-Sen de sendikaların arasına katıldı.

‘EĞİTİM EMEKÇİSİNE BASKI’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Üretimden gelen gücümüzü kullanacak, iş bırakarak kararlılığımızı gösterecek ve anlamayanlara anlamak istemeyenlere bir kez daha alanlardan ders vereceğiz. Tarih, eğitim emekçilerinden, çocuklarımızın geleceğinden ve nitelikli eğitim hakkından yana olanları mutlaka yazacak” dedi.

(Kadem Özbay)

Özbay şöyle konuştu:

“Emeğimize, alın terimize ve mesleki itibarımıza saldıranlar ile çocuklarımızın nitelikli eğitim hakkını gasp edenler ise tarihle yargılanacak. Eğitim emekçisini değersizleştirmek, başöğretmenimizin yeni nesilleri emanet edecek kadar güvendiği öğretmenlerin uzmanlığını kendi yeterliliğine bakmadan teste tabi tutmak, öğrencileri anayasal hakları olan laik, bilimsel ve kamusal eğitimden mahrum bırakmak kimsenin haddi değil.”

Eğitimcilere baskı yapıldığını kaydederek, bakanlığa seslenen Özbay, “Eğitimdeki bu karanlık tablonun suç ortağı olmayın” dedi.

ÖĞRENCİLERDEN DESTEK

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der), “Bugün çocukları okullara göndermiyoruz. Tüm velileri, öğretmenlerimizin hakları, çocuklarımızın eğitim hakkı için onların sesine ses olmaya çağırıyoruz” açıklaması yaptı.

Öğretmenlerin, okullarda her gün ücretsiz okul yemeği için, çocukların parasız ulaşım hakkı için, parasız barınma hakkı için de iş bıraktığına dikkat çekilen açıklamada, öğretmenlik meslek kanununun geri çekilmesi istendi.