Sendikalardan ortak karar: Öğretmenler 2 Kasım'da iş bırakacak

14 Ekim 2022 Cuma, 20:47

Eğitim sendikaları, bugün Ankara Başkent Öğretmenevi’nde Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin ortak bir toplantı yaptı.

Eğitim İş, Eğitim Sen, Hürriyetçi Eğitim Sen, Teç Sen, Anadolu Eğitim Sen, Özgür Eğitim Sen, Eğitim Hak Sen, Eksen Eğitim Sen, İdeal Eğitim Sen, Eğitim Söz Sen, Eğitimde Birlik Sen, Eşit Haklar Sendikası ortak karar alarak kariyer basamak sınavlarının iptali ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun yeniden düzenlenmesi için eylem planı hazırladığını açıkladı.

Toplam 12 eğitim sendikasının aldığı ortak karar doğrultusunda; 26-27-28 Ekim 2022 tarihlerinde iş yerlerinde kokart takılması ve 26 Ekim günü ilk teneffüs saatinde, öğretmenler odasında ortak bildiri metninin okunması kararlaştırıldı.

Bu talep ve uyarılara rağmen düzenleme yapılmaması halinde; öğretmenler 2 Kasım 2022 tarihinde bir günlük iş bırakma eylemi yapacak.

Eğitim sendikalarının ortak toplantıda aldıkları karar şöyle:

19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak kariyer basamakları sınavının derhal iptal edilmesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun, TBMM'de ivedilikle ele alınarak yeni bir meslek kanununun tüm eğitim sendikalarının ve öğretmenlerin görüşleri alınarak düzenlenmesi acil talebimizdir.





Eğitim-öğretim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi sağlanmalıdır. Tüm eğitim çalışanlarının yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret artışına ilişkin düzenlemeler yapılmalı ve 1. dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmelidir.





Eşit işe eşit ücret ilkesine uygun olarak farklı ücret ve istihdam şekillerine son verilmeli, kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalıdır. Kamuda mülakat uygulamasına son verilmelidir.





Tüm eğitim çalışanlarına sosyal devlet ilkesi gereği ayrım yapılmaksızın; giyim, ulaşım, barınma, beslenme, yakıt, kira yardımı yapılmalı ve aile çocuk yardımı tutarları iyileştirilmeli, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmelidir.



Öğrencilerimizin en temel hakkı olan eğitim, barınma ve beslenme hakları, sosyal devlet anlayışıyla devlet güvencesine alınmalı ve kamusal eğitim sağlanmalıdır.

Bu taleplere ilişkin düzenlemelerin yapılmaması halinde: