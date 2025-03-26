Eğitim Sen MYK’si soruşturma kapsamında ifade verdi: Sendikal hakkımızı kullandık

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:48

Güncelleme: 26.03.2025 - 14:07

Öğrencilere destek vermek amaçlı 1 gün iş bırakan Eğitim Sen'li akademisyenlere soruşturma açılmasının ardından bugün Eğitim Sen MYK'si Ankara Adliyesi'nde ifade verdi.

İfadesini verdikten sonra Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak “Bizim aldığımız 1 günlük iş üretmeme kararının halkı tahrik etmeye yönelik bir karar olduğu söylendi. Biz de bunun böyle bir içerik olmadığını, söylediğimiz her şeyi sendikal haklar ve özgürlükler çerçevesinde ifade ettiğimizi belirttik. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hakkımızda açtığı bir soruşturmaya ifade vereceğiz diye geldik ama burası da ayrıca re'sen bir soruşturma başlatmış” diye konuştu.

Öğrenilen bilgilere göre savcılık, ifadeleri nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne gönderdi. Hakim kararı belirtilmemiş olmasına karşın üyelerin savcının talebi doğrultusunda MYK üyelerinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması bekleniyor. Nöbetçi mahkeme birazdan kararını verecek.