ODTÜ'de akademisyenlerden Eğitim Sen yürüyüşü!

Yayınlanma: 26.03.2025 - 13:08

Güncelleme: 26.03.2025 - 13:11

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonların ardından başlayan protestolara destek amacıyla Salı günü iş bırakma eylemi yapan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturmaya yönelik tepkiler sürüyor.

ODTÜ öğretim üyeleri, Eğitim Sen hakkında başlatılan soruşturmaya tepki amacıyla bir yürüyüş düzenledi.

Orta Doğu Öğretim Elemanları Derneği'nin (OED) fizik merdivenlerinde yapacağı basın açıklaması için hazırlık bölümü önünde buluşan öğretim üyelerinin yürüyüşüne, öğrenciler de destek verdi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB çalışanları ve CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonların ardından kampüslerde ve sokaklarda protestolar başlamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da, Salı günü 'hizmet üretmeme' kararı aldığını açıklayan Eğitim Sen Merkez Yürütme Kurulu hakkında soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.