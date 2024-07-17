Eğitim Sen'den 'Öğretmenlik Meslek Kanunu' çağrısı: Tüm bileşenlerle birlikte çalışmaya davet ediyoruz

Yayınlanma: 17.07.2024 - 12:59

Güncelleme: 17.07.2024 - 12:59

Eğitim Sen Genel Başkanı Kemal Irmak, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi görüşmelerinin ertelenmesini değil, teklifin geri çekilmesini istediklerini belirterek, "Eğitimin ana bileşenlerinden birisi olan eğitim ve bilim emekçilerini yok sayan, taleplerine ısrarla kulak tıkayan MEB, sürecin başından bu yana bildiğini okumaya devam etmiştir. Eğitim Sen olarak yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz, bu kanun taslağı gerek hazırlanış biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Siyasi iktidarı ve MEB’i öğretmenlerin sesine kulak vermeye, gerçek bir meslek kanunu için tüm bileşenlerle birlikte çalışmaya davet ediyoruz'' ifadelerini kullandı.

Eğitim Sen Genel Başkanı Irmak, düzenlediği basın toplantısında, Genel Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’nin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinin gelecek yasama yılına ertelenmesine ilişkin açıklama yaptı.

Milli Egemenlik Parkı’nda devam eden oturma eylemi ve eğitim nöbetinin Öğretmenlik Meslek Kanunu görüşmeleri esnasında kesintisiz devam ettiği hatırlatan Irmak, şunları kaydetti:

''Eğitim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarını tek taraflı düzenleyen, haklarımızı ve taleplerimizi içermeyen meslek kanunu görüşmelerine 16 Temmuz Salı gününe kadar ara verildiği açıklandıktan sonra, yürütmüş olduğumuz mücadele ve kamuoyunun tepkisinin bir sonucu olarak Öğretmenlik Mesleği Kanunu ile ilgili görüşmelerin yeni yasama yılına kadar ertelendiği açıklanmıştır. Bir zamana yayarak oyalama ve bizi yorma taktiği olarak geliştirilen bir hamle ise boşuna bir hamle olduğunu buradan AKP’ye söylemek isteriz. Her defasında yeniden başlamaktan ne yorulur ne yılarız. Öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran ve emeğimizi değersizleştiren, ekonomik, sosyal ve mesleki hiçbir sorunumuza çözüm üretmeyen, eşit işe eşit ücret ilkesini ortadan kaldıran, kazanılmış haklarımızı zayıflatan, çalışanlar arasında ayrımcılığı ve eşitsizliği derinleştiren bir içeriğe sahip olan Öğretmenlik Mesleği Kanunu görüşmelerinin ertelenmesini değil, tamamen geri çekilmesini talep ediyoruz.

''MESLEK KANUNU OLMAKTAN ÇOK UZAK''

Eğitim Sen olarak yetkilileri bir kez daha uyarıyoruz, bu kanun taslağı gerek hazırlanış biçimi gerekse sınırlı içeriği açısından meslek kanunu olmaktan çok uzaktır. Öğretmenlik mesleği gibi 19 milyonu aşkın öğrencinin eğitim hakkını ve bir milyonun üzerindeki öğretmenin mesleğini, çalışma koşullarını, ekonomik ve özlük haklarını böylesine sığ ve dar bir çerçevede düzenlemek doğru değildir. Milli Eğitim Bakanlığı gerçek bir meslek kanunu hazırlamak istiyorsa ILO ve UNESCO ortak belgesi olan, ‘Öğretmenlerin Statüsü Tavsiyesi’ metni esas alınmalıdır. Sadece öğretmenlerin değil tüm eğitim emekçilerinin ekonomik, demokratik, özlük haklarını iyileştirmek amaçlanmalı, mevcut hakları koruyan, eşit işe eşit ücret ilkesine dayanan, adil ve kapsayıcı bir meslek kanunu hazırlanmalıdır.

''BARİKATINIZ BİZE VIZ GELİR''

Siyasi iktidarı ve MEB’i öğretmenlerin sesine kulak vermeye, gerçek bir meslek kanunu için tüm bileşenlerle birlikte çalışmaya davet ediyoruz. Ve biz elbette ki susmayacağız. Ne ÇEDES uygulamalarında ne MESEM uygulamalarında, ne yeni müfredatta ve ne de ÖMK’de… Çünkü yaptığımız eylemlerden, söylediğimiz sözlerden çok; bu örgütlü kötülük karşısında sustuklarımızdan sorumlu tutar tarih bizi. Ve gelecek kuşaklar yargılar bizi. Susmadan, yılmadan, korkmadan mücadeleye devam edeceğiz. Hileleriniz, şiddetiniz, barikatınız bize vız gelir vız.''