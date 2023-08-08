Müftü yardımcısı laikliği unuttu: 'Namazı öğretmenler kıldırsın'

Yayınlanma: 08.08.2023 - 11:01

Güncelleme: 08.08.2023 - 11:02

Diyanet’in 4 Ağustos tarihli cuma hutbesinde tartışmalı hadislere yer verilmesi tartışma yaratırken, cuma namaz saatine yönelik çağrı tepki çekmişti.

Başkan Ali Erbaş’ın da okuduğu hutbede, “Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İşyerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim” denildi.

İzmir’de İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapan Kadıoğlu ise yargıya taşınan hutbeyi bir adım ileri götürdü.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tartışmalar üzerinden laik eğitim sistemini hedef alan Kadıoğlu, “Gençlerin cuma namazına alışmalarının önünde en büyük engel eğitim sistemimizdir. Okullarda cuma namazlarını din dersi öğretmenleri kıldırmalı. Hutbeleri özel hazırlanmalıdır. Türkiye geneli olmasa da belirli illerde uygulamaya başlamalıdır” dedi.

FETÖ İDDİASI

Kadıoğlu, daha önce de hakkındaki FETÖ soruşturmasıyla gündeme geldi. 2017’de, hakkında FETÖ dosyası olmasına karşın Fethiye’den İstanbul Sarıyer’e ilçe müftüsü olarak görevlendirilmesi tepki çeken Kadıoğlu’nun hakkındaki dosyanın da Diyanet’te “hasır altı edildiği” öne sürüldü.

Kadıoğlu’nun eşinin de FETÖ’den o dönem açığa alındığı kamuoyuna yansıdı.