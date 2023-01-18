Kadınlar ve çocuklardan sonra... İmam Dörtbudak karma eğitimi hedef aldı!

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 20:30

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 20:44

Cumhuriyet; 29 Ağustos’ta, Şanlıurfa Mevlana Halid Camisi İmamı Mehmet Şükrü Dörtbudak’ın kadınları ve çocukları giydikleri kıyafetler üzerinden, “Çocuğun kolu, göğsü, her tarafı açık. Ondan sonra pedofili suçtur. Pedofiliyi sen körüklüyorsun” ifadeleriyle hedef almasını gündeme getirmişti. Haberimizin ardından gözaltına alınan Dörtbudak, Emniyet’teki ifadesinin ardından serbest bırakılmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.

KARMA EĞİTİMİ HEDEF ALDI

İmam Dörtbudak’ın bu kez vaazında karma eğitimi hedef aldığı ortaya çıktı. Dörtbudak, vaazında şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarımızı okutalım. Tamam okutun. Allah’ın ilk emri oku. Biz sadece oku yönünü alıyoruz. Ama ne şekilde oku. Kadın erkek karışık bir şekilde. Edebinden, hayasından sıyrılacak bir şekilde. Erkek öğretmenlerin kızlara ders vereceği bir ortamda. Kadın öğretmenlerin açık-seçik bir şekilde erkeklere ders vereceği bir ortamda. Bunlar cenabı Allah’ın arzu ettiği bir okuma sistemi değildir.”

EĞİTİMCİLERDEN İMAMA TEPKİ

Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve Birlik Sendikası’ndan Nihan Soycan, imamın karma eğitimi hedef almasını Cumhuriyet.com.tr’ye değerlendirdi.

Özbay, “İmam Dörtbudak’ın karma eğitimi hedef alan vaazı suçtur. Böyle bir vaaz verilmesine müsaade eden ya da bu vaazdan sonra harekete geçmeyen yöneticiler de bu suça ortak olmaktadır” dedi.

(Kadem Özbay)

“İMAM HAKKINDA DERHAL İŞLEM YAPILMALIDIR”

Özbay, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Kız çocuklarının okullaşma oranının en düşük olduğu illerden birinde insanlara din adı altında ‘Kızlarınızın erkeklerle aynı sınıfta eğitim görmesi, erkek öğretmenden ders alması ahlaksızlıktır’ demek ise zorunlu eğitime rağmen açık bir eğitimsizlik çağrısı olduğu için ayrıca suça teşviktir. Beğenseler de beğenmeseler de Türkiye laik bir cumhuriyettir ve Başöğretmenimizin kurduğu bu ülkede eğitim, yasalarımızda altı çizildiği üzere karma şekilde verilmektedir. Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz: karma eğitim, laik bir ülkedeki eğitim sisteminin olmazsa olmazıdır. Çağdaş eğitim doktrinleri ve öğrencilerin ileride karşı cinsiyetteki bireylere eşit bakabilmesi açısından hava kadar şarttır. Bu kadar hayati bir konuyu kimsenin şeriat düşlerine, karanlık planlarına kurban etmeyeceğimizi ilan ediyoruz. Haddini aşan imam hakkında derhal işlem yapılması çağrısında bulunuyoruz.”

“EĞİTİM SİSTEMİ GERİCİLİĞİN KUŞATMASI ALTINDA”

Karma eğitim karşıtı söylemlerin yeni olmadığını belirten Soycan, “Türkiye eğitim sistemi yıllardır gericiliğin ve piyasacılığın kuşatması altında. Bir taraftan tarikat, cemaat, dinci kuruluşlar aracılığı ile karma eğitim ve eğitimde laiklik hedef alınıyor. Hızla imam hatipleşiliyor, değerler eğitimi adı altında zorunlu din dersleri dayatılıyor, MEB kaynakları gerici vakıf ve derneklerle imzalanan protokollere savruluyor” dedi.

(Nihan Soycan)

LAİK EĞİTİM VURGUSU

“Tarikat ve cemaat çevrelerinde çocuk istismarının gittikçe yaygınlaştığını duyuyoruz” diyen Soycan, “Öte yandan kamu kaynakları özel okul patronlarına devrediliyor. Patronlar zenginleşirken öğretmen işsizliği artıyor. Öğretmenler hızla güvencesizleşiyor, yoksullaşıyor. Ancak biz öğretmenler eğitim sisteminin AKP iktidarında geldiği bu duruma daha fazla göz yummaya niyetli değiliz. Bu sebeple okullarda Birlik Sendikası çatısı altında bir araya gelerek özlük haklarımız için mücadele ediyor ve kamucu, laik, eşit eğitimi savunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÖRTBUDAK GİBİ KADIN DÜŞMANLARINA YER YOK”

Soycan açıklamasının devamında, “Gericilerin kız çocuklarının eğitim hakkına, biz kadın öğretmenlerin mesleğimizi icra etme biçimine dil uzatmasına asla müsaade etmeyiz. Bir avuç gerici vaaz kürsülerinde dileklerince kendilerini yorabilir. Öğretmenlerin çoğu kadın. Bizim arzu ettiğimiz eğitim sistemi içinde özel okullarda öğretmenleri sömüren patronlara, tarikat yurtlarında çocukları istismar edenlere, Dörtbudak gibi kadın düşmanlarına yer yok” diye konuştu.