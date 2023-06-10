Eğitimde gerici uygulamalara bir yenisi eklendi: Okul salonunda cuma namazı!

Yayınlanma: 10.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 10.06.2023 - 03:00

İstanbul Bahçelievler Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda öğrenciler, okul müdürü Yusuf Aydoğdu’nun çağrısıyla öğle arasında cuma namazına davet edildi. Okulun resmi hesabından okul müdürü Yusuf Aydoğdu imzasıyla önceki gün yapılan paylaşımda, “Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu spor kompleksimizde eda edeceğimiz cuma namazı için davetlisiniz” denildi. Afişe bir de “Seccadeni almayı unutma” notu düşüldü. Okulun hemen yanında Kocasinan Merkezi Camisi bulunmasına karşın okul içinde cuma namazı kılınması da tepki çekerken dün okul içindeki spor salonunda cuma namazı kılındı.

ERDOĞAN PAYLAŞIMLARI

Müdür Aydoğan’ın sosyal medya hesaplarındaki bilgilere göre kendisi bir camide hafızlık görevi yürütüyor. Aydoğan’ın aynı zamanda iktidara yakınlığıyla bilinen Eğitim Bir Sen’e üye olduğu görülüyor. Aydoğan yine iktidara yakın Genç Memur Sen İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütüyor. Aydoğan’ın sosyal medya hesaplarında iktidarı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı öven pek çok paylaşımı mevcut.

‘ELİNİZİ ÇEKİN’

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulunan Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Yürütme Kurulu Üyesi Turan Fırat, “‘Spor salonumuzda eda edeceğimiz cuma namazı’ daveti skandal bir çağrıdır. Üstelik öğrencilere seccadelerini de unutmamaları tembihi ile çağrı yapılmıştır. Namaz kılmak isteyenlerin okulun yanında bulunan camide ibadetlerini gerçekleştirmelerini engelleyen bir durum söz konusu değildir. Bu çağrı ve buna benzer uygulamalar gelecek için ciddi tehdit içermektedir” dedi.

Fırat, “Çağrıyı yapan okul müdürünün bir üst makama kendisini atatmak için kullandığı bu çirkin yöntem öğrenciler, öğretmenler ve veliler arasında fay hatlarının oluşmasına neden olacaktır. İmamlar, hacılar, hocalar elini okuldan çekmelidir” ifadelerini kullandı.