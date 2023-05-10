Fatih Erbakan'dan eğitimde manevi kalite talebi: 'Bilimsel kalite yeterli olmuyor, imam hatipten mezun olmuş ama namaz kılmıyor'





Eğitim sisteminde manevi kalite vurgusu yapan Erbakan şu ifadeleri kullandı:





“Şu anda maalesef toplum olarak ahlaki ve manevi açıdan problemler yaşadığımız ortada. Uyuşturucu kullanımı, boşanmaların artması, deizmin ve ateizmin gençlerin arasında yaygınlaşması, hatta imam hatipten mezun olmuş ama deist olmuş namaz kılmıyor, bunları görüyoruz. Eğitim sisteminin insanların manevi olgunluğa ulaştıracak noktada olmadığını görüyoruz. Hem bilimsel kalitenin hem de ahlaki ve manevi kalitenin artırılması lazım. Ahlaki ve manevi kalite olmadan, sadece bilimsel kalite yeterli olmuyor. Demek ki imam hatipler de kuruluş amacı ve taşıdığı manaya uyumlu olamıyor. Kalite demek ki olması gerektiği gibi değil. Rahmetli Erbakan hocamız ‘Ahlak maneviyat olmadığı zaman 85 milyonun başına birer jandarma dikmeniz gerekiyor’' dedi.

ERBAKAN, EĞİTİM SİSTEMİNDEN MEMNUN DEĞİL

8 Mayıs'ta Konya'da yaptığı skandal açıklamalarla da gündeme gelen Erbakan, "Ailemizi korumamız lazım. Gençlerimizi korumamız lazım. Çocuklarımızı korumamız lazım. Milli Eğitim müfredatı, milli ve manevi değerleri önceleyen bir hale getirilecek. Erbakan hocamızın tabiriyle 5'in 4'ten büyük olduğunu öğrettiği kadar, 4 helalin de 5 haramdan büyük ve kıymetli olduğunu öğreten bir eğitim sistemine geçilecek. Eğitim sistemi, ahiret öncelikli nesiller yetiştirecek. Allah korkusu olan nesiller yetiştirecek. Nefsi esaret yerine, nefis terbiyesini esas alan, materyalist değil, maneviyatçı nesiller yetiştirir'' ifadelerini kullanmıştı.