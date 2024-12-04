Eğitimdeki sorunlar İzmir’de masaya yatırılacak

Yayınlanma: 04.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 04.12.2024 - 12:13

Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, eğitim sistemindeki sorunlar hızla artarken bu sorunlar ve çözüm önerileri İzmir’de masaya yatırılacak. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi, Eğitim-İş İzmir 1 No’lu Şube, Eğitim-İş 4 No’lu Yükseköğretim Şubesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Bayraklı Şubesi işbirliği ile “Cumhuriyetin İkinci Yüzyılında Eğitim: Sorunlar ve Çözümler” başlıklı bir panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü ÇYDD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Aslı Tamtürk’ün yapacağı panelde, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlke Evin Gencel konuşmacı olarak katılacak.

Barohan İş Merkezi’ndeki İzmir Barosu Konferans Salonu’nda 06 Aralık Cuma saat 18.30’da başlayacak panelde Öğretmen Meslek Kanunu’nun öğretmenler ve akademisyenler üzerindeki olumsuz etkileri, cumhuriyet’in ilk yıllarında temelleri atılan ve anayasa ile güvence altına alınan laik, bilimsel, parasız ve eşit eğitim hakkının geldiği nokta, fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda ideal bir öğretmen meslek kanunu ve eğitim sistemi üzerine çözüm önerileri ile Dijital çağda öğrenci merkezli ve yenilikçi eğitim yaklaşımları üzerine konuşulacak.